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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Aralık 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto'da çekiliş heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto sonuçlarında kritik saatlere girildi. Merakla beklenen sonuçlar 21.30'da belli olacak. İşte 6 Aralık Salı Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 06.12.2022 - 19:14 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Aralık 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçlarında geri sayım sürüyor. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 6 Kasım 2022 Süper Loto sonuçları hakkında tüm merak edilenler...

6 ARALIK 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

Süper Loto sonuçları 21.30'da açıklanacak. Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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