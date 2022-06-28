Süper Loto'da heyecan bu akşam düzenlenecek haftanın ilk çekilişiyle devam etti. Yurt genelinde birçok kişinin şansını denediği Süper Loto'da kazandıran numaralar 21:30'da açıklandı! İşte 28 Haziran Salı günü süper Loto sonuçları...

28 HAZİRAN 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI

19 - 36 - 42 - 49 - 54 - 55

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

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