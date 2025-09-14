Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Eylül Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ sorgulama ekranı
Milli Piyango İdaresi'nce haftada 3 gün gerçekleşen Süper Loto çekiliş sonuçları merak ediliyor. Haftada üç kez gerçekleşen çekilişte haftanın üçüncü Süper Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online üzerinde canlı yayın ile belli olacak. Peki Peki, süper loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, bugün çekilen Süper Loto sonucu sorgulama ekranı…
14 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ tarafından duyuruluyor. Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı gündemde. https://www.millipiyangoonline.com/ üzerinden gerçekleşen çekiliş canlı yayın ekranında kazandıran numaralar açıklanıyor. İşte, MPİ 14 Eylül 2025 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
14 EYLÜL 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI
Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.
Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
