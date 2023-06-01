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Süper Loto sonuçları açıklandı! 1 Haziran 2023 Süper Loto çekilişi sonuçları

Süper Loto heyecanı haftanın ikinci çekilişi ile devam etti. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto sonuçları 21.30'da açıklanıyor. İşte 1 Haziran 2023 Perşembe Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 01.06.2023 - 21:37 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı! 1 Haziran 2023 Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama sayfası! Süper Loto numaraları...
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Süper Loto sonuçlarında geri sayım sona erdi. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi haftanın ikinci çekilişi bugün yapıldı. Şans oyunuseverlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 1 Haziran 2023 Perşembe Süper Loto sonuçları...

1 HAZİRAN 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

5 - 7 - 17 - 18 - 19 - 56

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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