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Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte 30 Nisan Pazar günü sonuçları

Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç kere çekilişi yapılan Süper Loto'nun sonuçları belli oldu. İşte, 30 Nisan 2023 Pazar gününde Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar...

Giriş: 30.04.2023 - 18:55 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte 30 Nisan Pazar 2023 Süper Loto'da kazandıran numaralar
HABERTURK.COM

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftanın üç gününde canlı yayında gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonuçları bugün için de açıklandı ve 30 Nisan 2023 Pazar gününün kazandıran numaraları belirlendi. İşte, detaylar...

30 NİSAN PAZAR 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Çekiliş henüz gerçekleşmedi. Sonuçları 21.30'da Habertürk'ten takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Başak Kanık

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