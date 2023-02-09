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8 Şubat 2023 Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren

Süper Loto'da heyecan bu akşam devam etti. Her haftanın Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar 21:30'da açıklandı. İşte büyük ikramiyenin 40 milyon liraya dayandığı 8 Şubat 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 09.02.2023 - 23:47 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu 8 Şubat 2023! Süper Loto sonucu sorgulama sayfası! Süper Loto numaraları tıkla öğren
HABERTURK.COM

Süper Loto'da heyecan bu akşam düzenlenen haftanın son çekilişiyle devam etti. Yurt genelinde milyonların şansını denediği Süper Loto'da kazandıran numaralar 21:30'da açıklandı!

8 ŞUBAT 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Bu akşamın kazandıran şanslı numaraları 2 - 28 - 49 - 51 - 56 - 60 oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir

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