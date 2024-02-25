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        Haberler Yaşam Sayısal Loto Süper Loto sonuçları açıklandı! 25 Şubat 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı! 25 Şubat 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama

        Süper Loto sonuçları açıklandı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde heyecan bu akşam da devam etti. Merakla beklenen Süper Loto çekiliş sonuçları 21:30'da açıklandı. İşte 25 Şubat Pazar Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 21:39 Güncelleme: 25.02.2024 - 21:39
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        Süper Loto sonuçları açıklandı!
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        Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Süper Loto'da büyük ikramiyeyi kazandıran numaraları haberimizde derledik. İşte 25 Şubat 2024 Süper Loto çekilişi sonuçları...

        25 ŞUBAT 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

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        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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