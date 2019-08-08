Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 616. hafta çekilişinin ardından belli olacak. 7 kez devreden Süper Loto'da ikramiye katlandıkça heyecan da artıyor. Süper Loto'da geçen haftadan bu haftaya devreden ikramiye tutarı 20 milyon 725 bin 541 lira. İşte 8 Ağustos Süper Loto çekilişine dair detaylar.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Perşembe akşamları saat 21.15'te gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Süper Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri belli olur olmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

GEÇEN HAFTAKİ SÜPER LOTO SONUÇLARI - 1 AĞUSTOS: 13 - 24 - 26 - 40 - 50 - 53

6 bilen kişi sayısı : 7. Devir

5 bilen kişi sayısı : 71

4 bilen kişi sayısı : 4.967

3 bilen kişi sayısı : 107.323

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 20.725.541,59 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13.080,10 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 202,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,85 TL