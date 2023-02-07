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Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları açıklanıyor 7 Şubat 2023! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası! Tıkla, öğren!

7 Şubat Süper Loto sonuçları! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

Süper Loto heyecanı haftanın ilk çekilişi ile başlıyor. Haftada üç kez gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde sonuçlar 21.30'da canlı yayında açıklanacak. İşte 7 Şubat 2023 Salı Süper Loto çekilişi sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 07.02.2023 - 21:10 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklanıyor 7 Şubat 2023! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası! Tıkla, öğren!
HABERTURK.COM

Süper Loto çekiliş sonuçlarında geri sayım sürüyor. Şans oyunu tutkunları 21.30'da açıklanacak Süper Loto sonuçlarını beklemeye başladı. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 7 Şubat 2023 Salı Süper Loto çekilişi hakkında detaylar...

7 ŞUBAT 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

Süper Loto sonuçları 21.30'da açıklanacak. Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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