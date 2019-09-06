Süper Loto 5 Eylül çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günleri saat 21.15'te yapılıyor. Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 5 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

5 EYLÜL SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 02 - 24 - 26 - 28 - 46 - 51

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: MALATYA / DOĞANŞEHİR

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 4.631.884,00 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 44 Kişi Başına Düşen İkramiye 12.884,95 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.989 Kişi Başına Düşen İkramiye 206,10 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 63.252 Kişi Başına Düşen İkramiye 16,40 TL





SÜPER LOTO OYUNU ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 29 AĞUSTOS: 03 - 08 - 13 - 21 - 42 - 45

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir

5 bilen kişi sayısı : 68

4 bilen kişi sayısı : 3.126

3 bilen kişi sayısı : 62.449

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.128.136,36 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.088,00 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 167,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,10 TL