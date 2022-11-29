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Süper Loto sonuçları 29 Kasım 2022: Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama sayfası

Süper Loto heyecanı sürüyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirilen Süper Loto, noter huzurunda çekilmektedir. Süper Loto'da şansını deneyenler, çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. İşte 29 Kasım Salı Süper Loto sonuç sorgulama sayfası...

Giriş: 29.11.2022 - 21:38 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı 29 Kasım 2022: Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama sayfası tıkla öğren

29 Kasım Salı Süper Loto çekilişinde geri sayım sona erdi. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte, 29 Kasım 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...

29 KASIM 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

9 - 24 - 26 - 31 - 50 - 60

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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