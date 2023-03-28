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Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 28 Mart kazandıran numaralar

Haftada üç gün canlı yayında çekilen Süper Loto çekilişi bu gece gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda belirlenen sayılar 21.30'da açıklanıyor. İşte, 26 Mart Pazar günü Süper Loto sonuçları...

Giriş: 28.03.2023 - 20:24 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Loto sonuçları 28 Mart Pazar 2023 Süper Loto sonuçları ve Süper Loto sorgulama ekranı
HABERTURK.COM

Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün çekilen Süper Loto'nun bu hafta yapılan çekilişiyle açıklanıyor. Noter huzurunda çekilen numaralar sonrası kazandıran sayılar belli oluyor. İşte, 28 Mart 2023 Salı günü Süper Loto sonuçları...

28 MART 2023 PAZAR SÜPER LOTO SONUÇLARI:

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci

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