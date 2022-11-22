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Süper Loto sonuçları açıklandı 22 Kasım 2022 Salı!

Haftanın ikinci gününde saat 21.30'da gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi canlı olarak açıklandı. Noter huzurunda yapılacak çekilişte belirlenecek 6 şanslı numara, loto oynayanlara büyük ödülü getirecek. İşte, 22 Kasım 2022 Salı Süper loto sonuçları ve kazandıran numaralar...

Giriş: 22.11.2022 - 21:36 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Loto sonuçları! 22 Kasım Salı | BÜYÜK ÇEKİLİŞ! Süper loto sonuç sorgulama ekranı, çekiliş numaraları belli oldu!

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri açıklanan Süper Loto çekilişi, noter huzurunda canlı yayında gerçekletiriliyor. 21.30'da başlayan çekiliş sonrası belirlenen 6 numara, büyük ödül kazandırıyor! İşte, 22 Kasım Salı günü yapılan çekilişte kazanan numaralar...

22 KASIM 2022 SALI SÜPER LOTO SONUÇLARI:

37-50-58-2-32-38

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SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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