Süper Loto sonuçları için büyük heyecan dün akşam gerçekleştirilen 579. hafta çekilişiyle sona erdi. Süper Loto'da geçen hafta İstanbul Bağcılar'dan 1 kişi 6 bilerek 5 milyon 381 bin liralık ikramiyenin tek başına sahibi olmuştu. Bu haftaki çekilişte ise 6 bilen çıkmadı ve 1 milyon 631 bin liralık büyük ikramiye haftaya yapılacak çekilişe devretti. İşte 22 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları.

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 22 KASIM: 1 - 24 - 47 - 4 - 39 - 51

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir

5 bilen kişi sayısı : 40

4 bilen kişi sayısı : 2.529

3 bilen kişi sayısı : 55.753

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.631.786,24 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12.692,05 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 215,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16,90 TL

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI - 15 KASIM

Süper Loto sonuçları (15 Kasım) Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından geçtiğimiz hafta yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre İstanbul Bağcılar'dan 1 kişi 6 bilerek 5 milyon 381 bin liralık ikramiyenin sahibi oldu.

İşte Süper Loto sonuçları 15 Kasım: 31 - 34 - 37 - 39 - 48 - 50