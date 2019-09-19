Süper Loto sonuçları bu akşamki çekişile belli oldu. Süper Loto'da 1'den 54'e kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin için atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Geçen hafta Gaziantep'ten 1 kişi 6 bilerek 2 milyon 226 bin liralık ikramiye kazanmıştı. Süper Loto çekilişine dair detaylar haberimizde...

SÜPER LOTO SONUÇLARI: 7 - 15 - 19 - 20 - 49 - 54

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Süper Loto sonuçlarına göre bu akşam 6 bilen çıkmadı ve 2 milyon 194 bin liralık ikramiye bir sonraki haftaya devretti. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 2.194.356,86 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 42 Kişi Başına Düşen İkramiye 11.832,20 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.856 Kişi Başına Düşen İkramiye 189,10 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 59.601 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,25 TL

SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 12 EYLÜL: 07 - 22 - 38 - 39 - 53 - 54

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL

6 bilen kişi sayısı : 1

5 bilen kişi sayısı : 44

4 bilen kişi sayısı : 2.698

3 bilen kişi sayısı : 57.150



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.226.300,35 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11.457,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 202,80 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16,15 TL