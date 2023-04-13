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Süper Loto sonuçları açıklanıyor! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Süper Loto'da heyecan bu akşam düzenlenen çekiliş ile devam ediyor. Zengin olma hayaliyle binlerce vatandaşın şansını denediği Süper Loto'da kazandıran numaralar 21:30'da belli oluyor. İşte, büyük ikramiyeyi kazandıran 13 Nisan 2023 Süper Loto sayıları...

Giriş: 13.04.2023 - 20:01 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Loto sonuçları 13 Nisan 2023 açıklanıyor! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
HABERTURK.COM

Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi noter huzurunda canlı yayında açıklanıyor. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 13 Nisan 2023 Süper Loto çekilişine ilişkin tüm merak edilenler...

13 NİSAN 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

Sonuçlar açıklandığında haberimize eklenecektir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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