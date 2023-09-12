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        Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları 12 Eylül Salı! İşte Süper Loto sonuç sorgulama sayfası

        12 Eylül Salı Süper Loto sonuçları! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

        Haftanın ilk Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Haftada üç gün salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da kazandıran numaralar saat 21.30'da açıklanıyor. İşte 12 Eylül 2023 Salı Süper Loto çekilişi sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 19:16 Güncelleme: 12.09.2023 - 19:16
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        Süper Loto'da kazandıran rakamlar
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        Süper Loto sonuçlarında geri sayım sürüyor. Salı, perşembe ve pazar günleri çekilişi yapılan Süper Loto'da sonuçlar noter huzurunda canlı yayında açıklanıyor. Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar 21:30'da belli olacak. İşte 12 Eylül 2023 Süper Loto sonuçları...

        12 EYLÜL 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        Süper Loto çekiliş sonuçları saat 21.30'da açıklanacak. Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

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        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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