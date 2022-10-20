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Süper Loto çekilişi saat kaçta, ne zaman 20 Ekim 2022? Süper Loto büyük ikramiyesi ne kadar?

Süper Loto çekilişi saat kaçta, ne zaman ve büyük ikramiyesi ne kadar?

Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen şans oyununda zengin olma hayaliyle şansını deneyecek binlerce vatandaşımız, söz konusu çekilişin saat kaçta gerçekleştirileceğinin ve büyük ikramiyesinin ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte, 20 Ekim Süper Loto çekilişine dair bilgiler...

Giriş: 20.10.2022 - 18:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • 20 Ekim 2022 Süper Loto çekilişi için beklenen gün geldi çattı. Bu akşam düzenlenecek ve büyük heyecana sahne olacak çekiliş öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte, hem çekilişin başlama saati ve canlı yayın bağlantısı hem de büyük ikramiyenin tutarı...

  • 20 EKİM 2022 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    20 Ekim 2022 Süper Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleştirilecek.

  • SÜPER LOTO'DA BU AKŞAM BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

    20 Ekim 2022 Süper Loto çekilişinin büyük ikramiyesi 154 milyon lira.

  • SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

  • SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

    Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

    İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

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