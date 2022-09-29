Süper Loto'da heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Binlerce kişinin şansını denediği çekilişin saati ve büyük ikramiyesi belli oldu. Peki, şimdiden gözlerin çevrildiği Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak ve büyük ikramiye ne kadar olacak?