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7 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

7 Mart Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı. Süper Loto sonuçlarının açıklanmasının ardından bilet sorgulama süreci başladı. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam da devam etti. İşte, 7 Mart 2023 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 07.03.2023 - 21:38 | Güncelleme: ABONE OL
AÇIKLANDI! Süper Loto çekiliş sonuçları 7 Mart 2023! Süper Loto çekiliş sonuçları
HABERTURK.COM

Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 7 Mart 2023 Salı Süper Loto çekilişine dair detaylar haberimizde...

7 MART 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

1 - 7 - 27 - 31 - 37 - 38

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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