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Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto çekiliş sonuçları 31 Ocak 2023| Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı! Tıkla, öğren!

31 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları: Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama

Süper Loto heyecanı haftanın ilk çekilişi ile başlıyor. Süper Loto çekilişinde şansını deneyenler sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. Binlerce kişi tarafından merakla beklenen sonuçlar saat 21:30'da açıklanacak. İşte 31 Ocak Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

Giriş: 31.01.2023 - 19:16 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Loto çekiliş sonuçları 31 Ocak 2023| Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı! Tıkla, öğren!
HABERTURK.COM

Süper Loto çekilişinde geri sayım sürüyor. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından canlı yayında açıklanan Süper Loto çekilişleri noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. İşte 31 Ocak 2023 Süper Loto sonuçları hakkında tüm merak edilenler...

31 OCAK 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

Süper Loto sonuçları 21.30'da açıklanacak. Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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