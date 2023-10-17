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Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekildi. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşen çekilişte kazandıran numaralar ve büyük ödül açıklandı. İşte, 17 Ekim 2023 Salı Süper Loto çekiliş sonuçları...

17 EKİM 2023 SALI SÜPER LOTO SONUÇLARI

7-12-18-23-24

Büyük ödül: 47.603.943,10 TL

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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