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Süper Lig’den hangi takımlar düştü? 2022-2023 sezonu düşen takımlar belli oldu mu?

Spor Toto Süper Lig’de sezonun bitmesine sadece 1 hafta kaldı. Şampiyonun belli olduğu Süper Lig’de küme düşme hattında çekişme hala devam ediyor. Küme düşen son takım bugün ve yarın oynanacak son maçların ardından belli olacak. Süper Lig'de 2 takım, bir alt lig olan TFF 1. Lig’e düşecek bunlardan biri Ümraniyespor olmuştu. Peki, ikinci takım kim olacak? İşte, Süper Lig’de düşme hattında olan takımlar…

Giriş: 06.06.2023 - 17:33 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Galatasaray 23. şampiyonluğunu ilan etmişti. Her ne kadar ligin şampiyonu belli olsa da küme hattında çekişme hala devam ediyor. İlk olarak bir alt lige düşen Ümraniyespor’un ardından yeni takımın hangisi olacağı merak ediliyor. Bunlardan biri 38 puanla 15. sırada yer alan İstanbulspor diğeri ise 37 puanla hemen altında Giresunspor. Peki, küme hattında olan İstanbulspor ve Giresunspor son maçlarını hangi takımlar ile oynayacak? İşte kader haftasının fikstürü…

  • KADER HAFTASI

    Küme düşme hattında ki karşılaşmalar.

    İstanbulspor 7 Haziran Çarşamba günü saat 20.00’de sahasında Ümraniyespor’u konuk edecek.

  • Diğer karşılaşma ise;

    Giresunspor Antalyaspor arasında 7 Haziran Çarşamba günü saat 20.00’de oynanacak.

  • İstanbulspor ligin ilk devresinde karşılaştığı Ümraniyespor’u 2-0 yenmişti.

  • Giresunspor ise Antalyaspor’un 10 kişi kaldığı maçta 2-2 berabere kalmıştı.

  • İstanbulspor; 35 maçta 43 gol atarken 63 gol yedi.

    Giresunspor ise; 35 maçta 40 gol atıp 60 gol yedi.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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