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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig’de günün VAR hakemleri açıklandı - Futbol Haberleri

        Süper Lig’de günün VAR hakemleri açıklandı

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün oynanacak karşılaşmaların Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 14:32 Güncelleme: 10.11.2024 - 14:32
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        Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı
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        Trendyol Süper Lig’in 12. haftası bugün oynanacak 4 müsabaka ile tamamlanacak. Milli maçlar dolayısıyla verilecek ara öncesi oynanacak mücadelelerin VAR hakemleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

        Galatasaray'ın sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ayberk Demirbaş olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Emre Kargın oturacak. Kargın'a AVAR olarak İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.

        Fenerbahçe'nin sahasında Sivasspor ile oynayacağı müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Erhan Özdamar olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Saka'ya AVAR olarak Mustafa Savranlar eşlik edecek.

        Başakşehir ile Beşiktaş arasında Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Furkan Aksuoğlu olacak. Zorlu maçın VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR olarak Bersan Duran eşlik edecek.

        Göztepe ile Konyaspor arasındaki mücadelede ise Muhammet Ali Meteoğlu düdük çalacak. Meteoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Mehmet Akıncık yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yusuf Ziya Gündüz olacak. Bu müasabakada VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun otururken AVAR olarak da Baktiyar Birinci görev yapacak.

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