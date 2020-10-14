Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),Süper Lig'in 5. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri olan Trabzonspor - Başakşehir maçına MHK, Bahattin Şimşek’i atadı.

İşte ligin 5. haftasında görev alacak hakemler:

17 Ekim Cumartesi

13.30 Ç.Rizespor - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

16.00 Kayserispor - DG Sivasspor: Halil Umut Meler

16.00 İH.Konyaspor - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

19.00 Trabzonspor - M.Başakşehir: Bahattin Şimşek

18 Ekim Pazar

13.30 A.Hatayspor - BB. Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 FT.Antalyaspor - Gazantep FK: Koray Gençerler

16.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Erkan Özdamar

19.00 Göztepe - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

19 Ekim Pazartesi

20.00 Galatasaray - A.Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Gençlerbirliği - Y.Denizlispor: Mert Güzenge