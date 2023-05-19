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Süper Lig’de 35. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı

Giriş: 19.05.2023 - 11:53 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig’de 35. haftanın hakemleri belli oldu
İHA

Spor Toto Süper Lig’de 35. hafta heyecanı yarın, 21 Mayıs Pazar ve 22 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

35. haftada maçların programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

16.00 Kasımpaşa - İstanbulspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Galatasaray - Sivasspor: Arda Kardeşler

21 MAYIS PAZAR

16.00 Ümraniyespor - MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan
19.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor - Beşiktaş: Mustafa Kürşad Filiz

22 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Turgut Doman

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