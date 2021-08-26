Süper Lig’in 3. haftasında yarın, 28 Ağustos Cumartesi ve 29 Ağustos Pazar günleri oynanacak olan müsabakalarda düdük çalacak hakemler belirlendi. TFF’den yapılan açıklamada Süper Lig 3. hafta maçlarını şu hakemler yönetecek:

Yarın:

20.30 Antalyaspor- Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya

21.45 Adana Demirspor - Konyaspor: Alper Ulusoy

28 Ağustos Cumartesi:

19.15 Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Sarper Barış Saka

19.15 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu

21.45 Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

21.45 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır

29 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa - Galatasaray: Fırat Aydınus

19.15 Sivasspor - Göztepe: Burak Şeker

21.45 Altay - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 GZT Giresunspor - Trabzonspor: Ali Şansalan

TFF 1. LİG

Yarın:

20.30 Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor: Ömer Faruk Turtay

28 Ağustos Cumartesi:

19.15 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Mustafa Kürşad Filiz

19.15 Kocaelispor-Yılport Samsunspor: Murat Erdoğan

21.45 Bursaspor-Eyüpspor: Emre Kargın

21.45 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Oğuzhan Aksu

29 Ağustos Pazar:

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Cihan Aydın

19.15 Gençlerbirliği-Manisa: Oğuzhan Çakır

21.45 Denizlispor-MKE Ankaragücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy

21.45 İstanbulspor-Altınordu: Bülent Birincioğlu