Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken yeni sezonun yayın ihalesi de merak konusu olmaya devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca futbolsever, Süper Lig yayın ihalesi kararı açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak sorularının cevaplarını arıyor...

TFF SÜPER LİG YAYIN İHALESİ KARARLARI!

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonu'nun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır.