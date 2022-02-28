Süper Lig'de 2022-2023 sezonu öncesi hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de yeni yayın ihalesi. Milyonlarca futbolseverin de merakla sonucunu beklediği konuyla ilgili komisyon toplandı. Peki, yayın ihalesi sonucu açıklandı mı?