Süper Lig'de 22. hafta maçları oynanırken, maç sonuçları sonrası oluşan puan durumu futbolseverlerin gündemi meşgul etmeye başladı. Süper Lig'de 22. hafta birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanıyor. 22. hafta perdesi Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ile kapanıyor. İşte Süper Lig 22. hafta maçları, maç sonuçları ve oluşan puan durumu...

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