Süper Lig'de 22. hafta maçları oynanırken, maç sonuçları sonrası oluşan puan durumu futbolseverlerin gündemi meşgul etmeye başladı. Süper Lig'de 22. hafta birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanıyor. 22. hafta perdesi Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ile kapanıyor. İşte Süper Lig 22. hafta maçları, maç sonuçları ve oluşan puan durumu...
SÜPER LİG 22. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
31 Ocak / Alanyaspor 0 - 3 Sivasspor
31 Ocak / Karagümrük 1 - 1 Beşiktaş
1 Şubat / Kasımpaşa 5 - 1 Giresunspor
1 Şubat / Gaziantep FK 4 - 1 Hatayspor
1 Şubat | Galatasaray 3-2 Ümraniyespor
1 Şubat / Trabzonspor 2-0 Antalyaspor
2 Şubat 17:00 Konyaspor - İstanbulspor
2 Şubat 17:00 Kayserispor - Başakşehir
2 Şubat 20:00 Adana Demirspor - Fenerbahçe
2022-23 SÜPER LİG FİKSTÜRÜ
04 / 02 Saat 13: 30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük
04 / 02 Saat 16:00 Sivasspor-Beşiktaş
04 / 02 Saat 19:00 Antalyaspor-Gaziantep FK
05 / 02 Saat 13:30 İstanbulspor-Alanyaspor
05 / 02 Saat 16:00 Hatayspor-Kasımpaşa
05 / 02 Saat 19:00 Galatasaray-Trabzonspor
06 / 02 Saat 17:00 Ümraniyespor-Adana Demirspor
06 / 02 Saat 20:00 Fenerbahçe-Konyaspor
06 / 02 Saat 20:00 Giresunspor-Kayserispor