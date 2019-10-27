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Süper Lig puan durumu! Spor Toto Süper Lig 9. hafta maç sonuçları ve fikstürü

Süper Lig puan durumu 9. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig 2019 - 2020 sezonu 9. hafta açılış maçında Rizespor evinde Ankaragücü'nü 2-0 ile geçti. Dün akşam maçta ise Fenerbahçe evinde Konyaspor'u 5-1 skorla farklı geçerek yükselişini sürdürdü. Şimdi gözler bu akşam oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisinde... İşte, Spor Toto Süper Lig 9. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

27.10.2019 - 10:24 | Güncelleme: Futbol
Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig 9. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de haftanın maçında bu akşam Beşiktaş Vodafone Park'da Galatasaray'ı konuk edecek. İşte, Spor Toto Süper Lig 9. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 9. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

 OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR95311911818
2.FENERBAHÇE A.Ş.9522189917
3.TRABZONSPOR A.Ş.84311710715
4.DEMİR GRUP SİVASSPOR94321611515
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK84221410414
6.BTC TURK YENİ MALATYASPOR84131810813
7.GALATASARAY A.Ş.834198113
8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR93331113-212
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.93331418-412
10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.93241016-611
11.ANTALYASPOR A.Ş.93241017-711
12.GÖZTEPE A.Ş.82337709
13.BEŞİKTAŞ A.Ş.82331012-29
14.MKE ANKARAGÜCÜ9234613-79
15.YUKATEL DENİZLİSPOR8224710-38
16.KASIMPAŞA A.Ş.8224812-48
17.GENÇLERBİRLİĞİ8134121206
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR8044815-74

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 9. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ

25.10.2019 20:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2 - 0MKE ANKARAGÜCÜ 

 

26.10.2019 15:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR2 - 1ANTALYASPOR A.Ş. 

 

26.10.2019 17:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.1 - 1AYTEMİZ ALANYASPOR 

 

26.10.2019 20:00 FENERBAHÇE A.Ş.5 - 1İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 

 

27.10.2019 14:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 

 

27.10.2019 16:30 GENÇLERBİRLİĞİ-YUKATEL DENİZLİSPOR 

 

27.10.2019 16:30 GÖZTEPE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. 

 

27.10.2019 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. 

 

28.10.2019 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-TRABZONSPOR A.Ş. 
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