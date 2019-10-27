Spor Toto Süper Lig 9. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de haftanın maçında bu akşam Beşiktaş Vodafone Park'da Galatasaray'ı konuk edecek. İşte, Spor Toto Süper Lig 9. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 9. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 9 5 3 1 19 11 8 18 2.FENERBAHÇE A.Ş. 9 5 2 2 18 9 9 17 3.TRABZONSPOR A.Ş. 8 4 3 1 17 10 7 15 4.DEMİR GRUP SİVASSPOR 9 4 3 2 16 11 5 15 5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 8 4 2 2 14 10 4 14 6.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 8 4 1 3 18 10 8 13 7.GALATASARAY A.Ş. 8 3 4 1 9 8 1 13 8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 9 3 3 3 11 13 -2 12 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 9 3 3 3 14 18 -4 12 10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 9 3 2 4 10 16 -6 11 11.ANTALYASPOR A.Ş. 9 3 2 4 10 17 -7 11 12.GÖZTEPE A.Ş. 8 2 3 3 7 7 0 9 13.BEŞİKTAŞ A.Ş. 8 2 3 3 10 12 -2 9 14.MKE ANKARAGÜCÜ 9 2 3 4 6 13 -7 9 15.YUKATEL DENİZLİSPOR 8 2 2 4 7 10 -3 8 16.KASIMPAŞA A.Ş. 8 2 2 4 8 12 -4 8 17.GENÇLERBİRLİĞİ 8 1 3 4 12 12 0 6 18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 8 0 4 4 8 15 -7 4

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 9. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ

25.10.2019 20:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2 - 0 MKE ANKARAGÜCÜ

26.10.2019 15:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - 1 ANTALYASPOR A.Ş.

26.10.2019 17:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1 - 1 AYTEMİZ ALANYASPOR

26.10.2019 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. 5 - 1 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

27.10.2019 14:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

27.10.2019 16:30 GENÇLERBİRLİĞİ - YUKATEL DENİZLİSPOR

27.10.2019 16:30 GÖZTEPE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

27.10.2019 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.