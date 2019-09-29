Spor Toto Süper Lig 6. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray ile Fenerbahçe derbi maçından beraberlikle ayrıldı. İşte, Spor Toto Süper Lig 6. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 5. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 6 4 2 0 13 6 7 14 2.FENERBAHÇE A.Ş. 6 3 2 1 11 6 5 11 3.GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 5 3 1 1 10 10 0 10 4.DEMİR GRUP SİVASSPOR 6 2 3 1 9 6 3 9 5.GALATASARAY A.Ş. 6 2 3 1 6 6 0 9 6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 6 2 2 2 10 8 2 8 7.YUKATEL DENİZLİSPOR 6 2 2 2 5 3 2 8 8.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 6 2 2 2 5 9 -4 8 9.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 5 2 1 2 11 6 5 7 10.KASIMPAŞA A.Ş. 6 2 1 3 6 7 -1 7 11.TRABZONSPOR A.Ş. 5 1 3 1 7 7 0 6 12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 5 1 3 1 4 4 0 6 13.BEŞİKTAŞ A.Ş. 5 1 2 2 7 8 -1 5 14.GÖZTEPE A.Ş. 5 1 2 2 1 4 -3 5 15.ANTALYASPOR A.Ş. 5 1 2 2 5 9 -4 5 16.MKE ANKARAGÜCÜ 5 1 2 2 3 7 -4 5 17.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 5 0 3 2 6 8 -2 3 18.GENÇLERBİRLİĞİ 5 0 2 3 5 10 -5 2

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ