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Süper Lig puan durumu! Spor Toto Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve fikstürü

Süper Lig puan durumu 4. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig 2019 - 2020 sezonu 4. hafta açılış maçında Galatasaray evinden Kasımpaşa'yı Falcao'nun golüyle 1-0 yendi. Beşiktaş deplasmanından Gazişehir'e 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Süper Lig 4. hafta maçları ise bu akşam oynanacak Alanyaspor Fenerbahçe maçı ile sona erecek. İşte, Spor Toto Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

16.09.2019 - 08:48 | Güncelleme: Futbol
Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de haftanın kapanış mücadelesi Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 4. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

 OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR33008359
2.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.42204228
3.FENERBAHÇE A.Ş.32108267
4.YUKATEL DENİZLİSPOR42114137
5.GALATASARAY A.Ş.42115507
6.GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ421189-17
7.BTC TURK YENİ MALATYASPOR420210556
8.TRABZONSPOR A.Ş.41306516
9.KONYASPOR41304316
10.DEMİR GRUP SİVASSPOR41216425
11.ANTALYASPOR A.Ş.412156-15
12.MKE ANKARAGÜCÜ412125-35
13.BEŞİKTAŞ A.Ş.411267-14
14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK411247-34
15.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR402257-22
16.GÖZTEPE A.Ş.402204-42
17.GENÇLERBİRLİĞİ401349-51
18.KASIMPAŞA A.Ş.401327-51

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

 

SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

13.09.2019 20:30 GALATASARAY A.Ş.1 - 0KASIMPAŞA A.Ş. 

 

14.09.2019 17:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK1 - 1DEMİR GRUP SİVASSPOR 

 

14.09.2019 20:00 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ3 - 2BEŞİKTAŞ A.Ş. 

 

14.09.2019 20:00 ANTALYASPOR A.Ş.2 - 2İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 

 

15.09.2019 17:00 MKE ANKARAGÜCÜ0 - 4BTC TURK YENİ MALATYASPOR 

 

15.09.2019 17:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.0 - 0GÖZTEPE A.Ş. 

 

15.09.2019 20:00 YUKATEL DENİZLİSPOR0 - 1KONYASPOR 

 

15.09.2019 20:00 TRABZONSPOR A.Ş.2 - 2GENÇLERBİRLİĞİ 

 

16.09.2019 20:00 AYTEMİZ ALANYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. 
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