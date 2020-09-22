Süper Lig 2. hafta güncel puan durumu

Spor Toto Süper Lig 2. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Fenerbahçe evinde Hatayspor ile berabere kaldı. İşte, Spor Toto Süper Lig 2. hafta maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 2. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY A.Ş. 2 2 0 0 5 1 4 6 2.AYTEMİZ ALANYASPOR 2 2 0 0 4 0 4 6 3.GÖZTEPE A.Ş. 2 1 1 0 6 2 4 4 4.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 2 1 1 0 5 2 3 4 5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 1 1 0 4 2 2 4 6.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 2 1 1 0 3 1 2 4 7.ATAKAŞ HATAYSPOR 2 1 1 0 2 0 2 4 8.FENERBAHÇE A.Ş. 2 1 1 0 2 1 1 4 9.KASIMPAŞA A.Ş. 2 1 0 1 2 1 1 3 10.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 2 1 0 1 3 3 0 3 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 1 0 1 2 3 -1 3 12.HES KABLO KAYSERİSPOR 2 1 0 1 1 2 -1 3 13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1 0 1 0 0 0 0 1 14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 2 0 1 1 3 5 -2 1 15.TRABZONSPOR A.Ş. 2 0 1 1 1 3 -2 1 16.GENÇLERBİRLİĞİ 2 0 1 1 0 2 -2 1 17.YENİ MALATYASPOR 2 0 1 1 1 4 -3 1 18.YUKATEL DENİZLİSPOR 2 0 1 1 1 5 -4 1 19.MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 0 1 1 2 -1 0 20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2 0 0 2 1 4 -3 0 21.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 2 0 0 2 0 4 -4 0

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI