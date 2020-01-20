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Süper Lig puan durumu güncel 20 Ocak 2020! Spor Toto Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve fikstürü

Süper Lig puan durumu 18. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig 2019 - 2020 sezonu 18. hafta zirve yarışında Beşiktaş evinde lider Sivasspor'a 2-1 yenilirken, Galatasaray evinde Denizli'yi 2-1 yendi. Fenerbahçe ve Başakşehir ise haftayı kayıpsız geçti. İşte, Spor Toto Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

20.01.2020 - 20:07 | Güncelleme:
Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de "Şampiyon kim olacak?" sorusu şimdiden merak edilmeye başlandı. İşte, Spor Toto Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 18. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

 OGBMAYAVP
1.DEMİR GRUP SİVASSPOR18124237172040
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK18106236181836
3.TRABZONSPOR A.Ş.18105341192235
4.FENERBAHÇE A.Ş.18104436211534
5.AYTEMİZ ALANYASPOR1895436171932
6.GALATASARAY A.Ş.188642516930
7.BEŞİKTAŞ A.Ş.189362824430
8.GÖZTEPE A.Ş.187562220226
9.BTC TURK YENİ MALATYASPOR186663326724
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.186662630-424
11.YUKATEL DENİZLİSPOR186482025-522
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.176291727-1020
13.GENÇLERBİRLİĞİ174672832-418
14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR184681624-818
15.KASIMPAŞA A.Ş.1843112640-1415
16.ANTALYASPOR A.Ş.1835101536-2114
17.MKE ANKARAGÜCÜ1826101535-2012
18.HES KABLO KAYSERİSPOR1824121747-3010

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ

17.01.2020 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ0 - 1İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 

 

18.01.2020 14:00 AYTEMİZ ALANYASPOR5 - 1HES KABLO KAYSERİSPOR 

 

18.01.2020 17:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK4 - 1BTC TURK YENİ MALATYASPOR 

 

18.01.2020 20:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.0 - 2  

 

19.01.2020 13:30 ANTALYASPOR A.Ş.0 - 3GÖZTEPE A.Ş. 

 

19.01.2020 16:00 TRABZONSPOR A.Ş.6 - 0KASIMPAŞA A.Ş. 

 

19.01.2020 16:00 GALATASARAY A.Ş.2 - 1YUKATEL DENİZLİSPOR 

 

19.01.2020 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş.1 - 2DEMİR GRUP SİVASSPOR 

 

20.01.2020 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ 
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