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Süper Lig puan durumu 9 Ocak! Spor Toto Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

Süper Lig puan durumu 18. hafta oynanacak son maç öncesinde sporseverler tarafından araştırılıyor. Hafta dört maç ile başlıyor. Bu akşam zirve takibini sürdüren Galatasaray evinde Gençlerbirliğini konuk edecek. İşte, Spor Toto Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu...

09.01.2021 - 14:52 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig puan durumu 9 Ocak! Spor Toto Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

Spor Toto Süper Lig 18. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de onsekizinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 18. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 18. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.16111437191834
2.FENERBAHÇE A.Ş.16102432211132
3.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.1687130171331
4.AYTEMİZ ALANYASPOR1793528141430
5.GALATASARAY A.Ş.1693428141430
6.ATAKAŞ HATAYSPOR168352320327
7.TRABZONSPOR A.Ş.177551920-126
8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR166462319422
9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.165652522321
10.YENİ MALATYASPOR165652122-121
11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR175661825-721
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.165562129-820
13.GÖZTEPE A.Ş.164752119219
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR164751720-319
15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK165472227-519
16.GENÇLERBİRLİĞİ165471825-719
17.KASIMPAŞA A.Ş.165471826-819
18.MKE ANKARAGÜCÜ164391925-615
19.YUKATEL DENİZLİSPOR163491627-1113
20.HES KABLO KAYSERİSPOR163491021-1113
21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR1734101630-1413

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

09.01.202113:30DEMİR GRUP SİVASSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

09.01.202116:00HES KABLO KAYSERİSPOR-YENİ MALATYASPOR

09.01.202116:00GÖZTEPE A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

09.01.202119:00GALATASARAY A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ

10.01.202113:30FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

10.01.202116:00MKE ANKARAGÜCÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

10.01.202116:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR

10.01.202119:00ATAKAŞ HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş.

11.01.202116:00BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE A.Ş.

11.01.202119:00AYTEMİZ ALANYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş.

Haftayı bay geçen takım
TRABZONSPOR A.Ş.

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