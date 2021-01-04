Süper Lig 16. hafta güncel puan durumu

2Spor Toto Süper Lig 16. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de onaltıncı hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 16. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 16. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 15 10 1 4 31 19 12 31 2.AYTEMİZ ALANYASPOR 16 9 3 4 27 12 15 30 3.GALATASARAY A.Ş. 15 9 3 3 25 10 15 30 4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 15 7 7 1 28 17 11 28 5.ATAKAŞ HATAYSPOR 15 8 3 4 22 17 5 27 6.FENERBAHÇE A.Ş. 14 8 2 4 27 20 7 26 7.TRABZONSPOR A.Ş. 16 6 5 5 18 20 -2 23 8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 15 5 6 4 24 19 5 21 9.YENİ MALATYASPOR 15 5 5 5 19 20 -1 20 10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 15 5 5 5 21 23 -2 20 11.GÖZTEPE A.Ş. 15 4 7 4 21 18 3 19 12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 15 5 4 6 19 16 3 19 13.KASIMPAŞA A.Ş. 15 5 4 6 18 23 -5 19 14.DEMİR GRUP SİVASSPOR 15 4 6 5 15 18 -3 18 15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 16 4 6 6 15 24 -9 18 16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 15 4 4 7 21 27 -6 16 17.GENÇLERBİRLİĞİ 15 4 4 7 15 24 -9 16 18.MKE ANKARAGÜCÜ 15 4 3 8 19 23 -4 15 19.YUKATEL DENİZLİSPOR 15 3 4 8 16 26 -10 13 20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 16 3 4 9 16 29 -13 13 21.HES KABLO KAYSERİSPOR 15 2 4 9 9 21 -12 10

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ