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Süper Lig puan durumu 4 Kasım 2021! Spor Toto Süper Lig 11. hafta maç sonuçları ve puan durumu

Süper Lig puan durumu 12. hafta oynanacak maçlar öncesinde sporseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın açılış maçında Gaziantepspor, evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 12. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

04.11.2021 - 15:36 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig puan durumu 4 Kasım 2021! Spor Toto Süper Lig 11. hafta maç sonuçları ve puan durumu

Spor Toto Süper Lig 12. hafta güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de onikinci hafta maçları oynanıyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 12. hafta fikstürü ve puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 12. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR A.Ş. 11 8 3 0 22 10 12 27
2.ATAKAŞ HATAYSPOR 11 7 2 2 20 8 12 23
3.AYTEMİZ ALANYASPOR 11 6 3 2 18 17 1 21
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 11 6 2 3 20 13 7 20
5.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 11 5 5 1 16 10 6 20
6.GALATASARAY A.Ş. 11 6 2 3 17 14 3 20
7.FENERBAHÇE A.Ş. 11 6 1 4 15 13 2 19
8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 11 5 3 3 17 14 3 18
9.ALTAY 11 5 1 5 17 17 0 16
10.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 11 5 0 6 15 14 1 15
11.YUKATEL KAYSERİSPOR 11 4 2 5 15 18 -3 14
12.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 11 3 4 4 16 17 -1 13
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 11 2 6 3 15 13 2 12
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 11 3 3 5 13 17 -4 12
15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 11 3 3 5 12 16 -4 12
16.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 11 4 0 7 11 19 -8 12
17.KASIMPAŞA A.Ş. 11 2 3 6 12 16 -4 9
18.GÖZTEPE A.Ş. 11 2 3 6 11 16 -5 9
19.GZT GİRESUNSPOR 11 2 3 6 7 12 -5 9
20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 11 1 1 9 9 24 -15 4

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

05.11.2021 20:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

05.11.2021 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

06.11.2021 13:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - GZT GİRESUNSPOR

06.11.2021 16:00 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

06.11.2021 16:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - ALTAY

06.11.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

07.11.2021 13:30 GÖZTEPE A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

07.11.2021 16:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY A.Ş.

07.11.2021 16:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

07.11.2021 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR

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