Spor Toto Süper Lig 12. hafta güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de onikinci hafta maçları oynanıyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 12. hafta fikstürü ve puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 12. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 11 8 3 0 22 10 12 27 2.ATAKAŞ HATAYSPOR 11 7 2 2 20 8 12 23 3.AYTEMİZ ALANYASPOR 11 6 3 2 18 17 1 21 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 11 6 2 3 20 13 7 20 5.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 11 5 5 1 16 10 6 20 6.GALATASARAY A.Ş. 11 6 2 3 17 14 3 20 7.FENERBAHÇE A.Ş. 11 6 1 4 15 13 2 19 8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 11 5 3 3 17 14 3 18 9.ALTAY 11 5 1 5 17 17 0 16 10.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 11 5 0 6 15 14 1 15 11.YUKATEL KAYSERİSPOR 11 4 2 5 15 18 -3 14 12.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 11 3 4 4 16 17 -1 13 13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 11 2 6 3 15 13 2 12 14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 11 3 3 5 13 17 -4 12 15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 11 3 3 5 12 16 -4 12 16.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 11 4 0 7 11 19 -8 12 17.KASIMPAŞA A.Ş. 11 2 3 6 12 16 -4 9 18.GÖZTEPE A.Ş. 11 2 3 6 11 16 -5 9 19.GZT GİRESUNSPOR 11 2 3 6 7 12 -5 9 20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 11 1 1 9 9 24 -15 4

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ