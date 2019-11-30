30 KASIM 2019
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Süper Lig puan durumu 30 Kasım! Süper Lig 13. hafta fikstürü, puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, 2019 - 2020 sezonunun 13. hafta maçlarının oynanmasıyla tablodaki son değişiklikleri merak edenler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'in 12. hafta açılış maçı dün Gençlerbirliği ve Malatyaspor arasındaydı. Bu akşam ise gözler, Göztepe - Fenerbahçe maçında. Peki son maçların ardından Süper Lig puan durumu nasıl? İşte 30 Kasım 2019 TFF Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları

30.11.2019 - 19:47 | Güncelleme:
Puan durumu

Puan durumu bugün oynanan maçların sonrasında merak ediliyor. Bu haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri de bu akşamki Göztepe - Fenerbahçe maçı. haftanın bir diğer önemli maçı da yarın oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçı. 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. hafta henüz bitmedi ancak Sivasspor haftalardır sürdürdüğü birinciliği devam ettiriyor. İşte TFF Süper Lig 13. maç sonuçları ile birlikte son puan durumu...

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 13. HAFTA (30 KASIM)

 OGBMAYAVP
1.DEMİR GRUP SİVASSPOR1383226121427
2.AYTEMİZ ALANYASPOR1364324131122
3.TRABZONSPOR A.Ş.1264223131022
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK126421913622
5.FENERBAHÇE A.Ş.126332112921
6.BEŞİKTAŞ A.Ş.126331513221
7.BTC TURK YENİ MALATYASPOR1355328161220
8.GALATASARAY A.Ş.125431310319
9.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.135261421-717
10.GÖZTEPE A.Ş.124441112-116
11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.124441722-516
12.GENÇLERBİRLİĞİ133552020014
13.YUKATEL DENİZLİSPOR124261113-214
14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR133461320-713
15.KASIMPAŞA A.Ş.133371722-512
16.ANTALYASPOR A.Ş.123361221-912
17.MKE ANKARAGÜCÜ13238825-179
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR121471125-147

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

29.11.2019 20:30 GENÇLERBİRLİĞİ 3 - 3 BTC TURK YENİ MALATYASPOR

30.11.2019 15:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - 0KASIMPAŞA A.Ş.

30.11.2019 15:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3 - 1İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

30.11.2019 17:30 AYTEMİZ ALANYASPOR 5 - 0MKE ANKARAGÜCÜ

30.11.2019 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

01.12.2019 14:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR

01.12.2019 16:30 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ANTALYASPOR A.Ş.

01.12.2019 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

02.12.2019 20:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

 

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