Süper Lig 10. hafta güncel puan durumu

Spor Toto Süper Lig 10. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de dokuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 10. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 10. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 9 7 2 0 19 3 16 23 2.GALATASARAY A.Ş. 10 6 2 2 16 7 9 20 3.FENERBAHÇE A.Ş. 10 6 2 2 20 13 7 20 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 9 5 1 3 17 17 0 16 5.KASIMPAŞA A.Ş. 10 4 3 3 13 10 3 15 6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 10 3 6 1 15 13 2 15 7.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 10 4 2 4 16 15 1 14 8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 9 3 4 2 17 11 6 13 9.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 9 3 3 3 10 7 3 12 10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 9 3 3 3 12 14 -2 12 11.YENİ MALATYASPOR 9 3 3 3 10 12 -2 12 12.ATAKAŞ HATAYSPOR 7 3 3 1 7 9 -2 12 13.TRABZONSPOR A.Ş. 10 3 3 4 12 15 -3 12 14.GÖZTEPE A.Ş. 8 2 5 1 14 9 5 11 15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 10 2 4 4 11 16 -5 10 16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 8 2 3 3 8 10 -2 9 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 9 2 3 4 11 15 -4 9 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 8 2 1 5 5 11 -6 7 19.YUKATEL DENİZLİSPOR 9 1 3 5 8 16 -8 6 20.GENÇLERBİRLİĞİ 9 1 2 6 6 16 -10 5 21.MKE ANKARAGÜCÜ 8 0 2 6 7 15 -8 2

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ