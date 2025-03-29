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        Haberler Bilgi Spor Süper Lig puan durumu 29. hafta 2025: Süper Lig maç sonuçları ve lig fikstürü

        Süper Lig puan durumu 2025: Süper Lig maç sonuçları ve lig fikstürü

        Trendyol Süper Lig heyecanı milli aranın ardından tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 29. haftası dev derbiye sahne oluyor. Bu kapsamda Beşiktaş, kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Derbi mücadelesi öncesinde Süper Lig puan durumu taraftarların gündemindeki yerini aldı. İşte Süper Lig maç sonuçları ve lig fikstürü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 19:54 Güncelleme: 29.03.2025 - 19:56
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        • 1

          Süper Lig güncel puan durumu... Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe Bodrumspor deplasmanında 4-2 kazanarak ikinciliğini sürdürdü. Ligin zirvesini etkileyen diğer maçta ise Beşiktaş, Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Bu kapsamda derbi nedeniyle Süper Lig puan durumu gündemdeki yerini aldı. İşte Süper Lig güncel puan durumu...

        • 2

          SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

          28 Mart

          Kayserispor 5-0 Hatayspor

          Antalyaspor 2-1 Alanyaspor

          Bodrum FK 2-4 Fenerbahçe

          Konyaspor 1-0 Gaziantep

          29 Mart

          13:30 Sivasspor 5-1 Adana Demirspor

          16:00 Samsunspor 0-2 Kasımpaşa

          16:00 Trabzonspor 1-1 Göztepe

          20:30 Beşiktaş - Galatasaray

          31 Mart

          20:00 Eyüpspor - Başakşehir

        • 3

          SÜPER LİG PUAN DURUMU

          1.GALATASARAY A.Ş. 27 22 5 0 68 27 41 71
          2.FENERBAHÇE A.Ş. 27 20 5 2 67 25 42 65
          3.REEDER SAMSUNSPOR 28 15 6 7 44 32 12 51
          4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 26 12 8 6 39 26 13 44
          5.İKAS EYÜPSPOR 27 12 8 7 40 29 11 44
          6.GÖZTEPE A.Ş. 27 10 8 9 45 35 10 38
          7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 27 11 5 11 36 36 0 38
          8.KASIMPAŞA A.Ş. 28 9 11 8 49 52 -3 38
          9.TRABZONSPOR A.Ş. 27 9 9 9 44 32 12 36
          10.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 26 10 6 10 41 37 4 36
          11.ONVO ANTALYASPOR 28 10 6 12 32 52 -20 36
          12.TÜMOSAN KONYASPOR 28 9 7 12 34 40 -6 34
          13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 27 10 3 14 34 46 -12 33
          14.CORENDON ALANYASPOR 28 8 7 13 32 42 -10 31
          15.NET GLOBAL SİVASSPOR 28 8 6 14 38 46 -8 30
          16.SİPAY BODRUM FK 28 8 6 14 22 33 -11 30
          17.BELLONA KAYSERİSPOR 27 7 9 11 32 46 -14 30
          18.ATAKAŞ HATAYSPOR 27 4 7 16 29 51 -22 19
          19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 27 2 4 21 26 65 -39 -2
        • 4

          SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

          30. Hafta Maçları

          4 Nisan

          20:00 Adana Demirspor - Kayserispor

          5 Nisan

          13:30 Çaykur Rizespor - Sivasspor

          16:00 Başakşehir - Konyaspor

          19:00 Antalyaspor - Samsunspor

          6 Nisan

          13:30 Alanyaspor - Bodrum FK

          16:00 Hatayspor - Eyüpspor

          19:00 Fenerbahçe - Trabzonspor

          7 Nisan

          20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş

          20:00 Göztepe - Gaziantep

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