2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. İşte bugünkü maçlar öncesi merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...

SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ PROGRAMI

25 Şubat Cuma

20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor

20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor

26 Şubat Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş

27 Şubat Pazar

13.30 Altay-Gaziantep FK

13.30 GZT Giresunspor-Göztepe

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor

16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor

28 Şubat Pazartesi

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe

SÜPER LİG 27. HAFTA PUAN DURUMU (25 ŞUBAT)