Spor Toto Süper Lig 14. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de onüçüncü hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 14. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 14. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 13 8 2 3 22 8 14 26 2.GALATASARAY A.Ş. 13 8 2 3 23 10 13 26 3.FENERBAHÇE A.Ş. 13 7 2 4 23 19 4 23 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 12 7 1 4 25 19 6 22 5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 12 5 6 1 20 15 5 21 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 13 6 3 4 14 16 -2 21 7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 13 5 5 3 22 16 6 20 8.TRABZONSPOR A.Ş. 14 5 5 4 16 17 -1 20 9.YENİ MALATYASPOR 12 5 4 3 16 13 3 19 10.GÖZTEPE A.Ş. 14 4 6 4 20 17 3 18 11.KASIMPAŞA A.Ş. 13 5 3 5 16 17 -1 18 12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 13 4 5 4 14 16 -2 17 13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 12 4 3 5 15 12 3 15 14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 12 4 3 5 18 18 0 15 15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 12 4 3 5 17 20 -3 15 16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 12 3 5 4 10 12 -2 14 17.GENÇLERBİRLİĞİ 12 3 3 6 10 18 -8 12 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 12 2 4 6 6 14 -8 10 19.MKE ANKARAGÜCÜ 12 2 3 7 14 20 -6 9 20.YUKATEL DENİZLİSPOR 12 2 3 7 11 21 -10 9 21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 13 2 3 8 11 25 -14 9

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ