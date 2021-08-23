Spor Toto Süper Lig 2. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de ikinci hafta maçları oynanıyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 2. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 2. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.ALTAY 2 2 0 0 7 1 6 6 2.FENERBAHÇE A.Ş. 2 2 0 0 3 0 3 6 3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 2 2 0 0 3 1 2 6 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 1 1 0 3 0 3 4 5.KASIMPAŞA A.Ş. 2 1 1 0 3 1 2 4 6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 2 1 1 0 3 2 1 4 7.TRABZONSPOR A.Ş. 1 1 0 0 5 1 4 3 8.GALATASARAY A.Ş. 1 1 0 0 2 0 2 3 9.AYTEMİZ ALANYASPOR 2 1 0 1 2 4 -2 3 10.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 2 1 0 1 2 5 -3 3 11.ATAKAŞ HATAYSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1 12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 2 0 1 1 2 3 -1 1 13.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 2 0 1 1 1 2 -1 1 14.GÖZTEPE A.Ş. 2 0 1 1 1 2 -1 1 15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 2 0 1 1 1 3 -2 1 16.YUKATEL KAYSERİSPOR 2 0 1 1 1 4 -3 1 17.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2 0 1 1 0 3 -3 1 18.DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0 19.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 2 0 0 2 1 3 -2 0 20.GZT GİRESUNSPOR 2 0 0 2 0 4 -4 0

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ