Süper Lig 7. hafta güncel puan durumu

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Süper Lig puan durumu 2020! Spor Toto Süper Lig 7. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 7. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yendi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. İşte, Spor Toto Süper Lig 7. hafta fikstürü ve maç sonuçları

03.11.2020 - 10:13 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig puan durumu 2020! Spor Toto Süper Lig 7. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig 7. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de beşinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 7. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 7. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE A.Ş.7520126617
2.AYTEMİZ ALANYASPOR65101521316
3.GALATASARAY A.Ş.741295413
4.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.7322148611
5.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.7322108211
6.KASIMPAŞA A.Ş.732286211
7.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK731398110
8.BEŞİKTAŞ A.Ş.631299010
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.7151910-18
10.DEMİR GRUP SİVASSPOR622267-18
11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR7223710-38
12.ATAKAŞ HATAYSPOR522147-38
13.YENİ MALATYASPOR7223610-48
14.GÖZTEPE A.Ş.614110737
15.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR6213811-37
16.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR61326516
17.HES KABLO KAYSERİSPOR620449-56
18.GENÇLERBİRLİĞİ612347-35
19.TRABZONSPOR A.Ş.7124914-55
20.YUKATEL DENİZLİSPOR6123510-55
21.MKE ANKARAGÜCÜ501449-51

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

30.10.202020:00FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.5 - 1BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

30.10.202020:00TRABZONSPOR A.Ş.3 - 4KASIMPAŞA A.Ş.

31.10.202013:30GENÇLERBİRLİĞİ1 - 1GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

31.10.202016:00GÖZTEPE A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR

31.10.202019:00GALATASARAY A.Ş.1 - 0MKE ANKARAGÜCÜ

01.11.202013:30ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.1 - 0HES KABLO KAYSERİSPOR

01.11.202016:00İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR1 - 2MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

01.11.202019:00BEŞİKTAŞ A.Ş.1 - 0YENİ MALATYASPOR

02.11.202020:00ATAKAŞ HATAYSPOR1 - 1DEMİR GRUP SİVASSPOR

02.11.202020:00FRAPORT-TAV ANTALYASPOR1 - 2FENERBAHÇE A.Ş.

Haftayı bay geçen takım
YUKATEL DENİZLİSPOR


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