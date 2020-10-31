Spor Toto Süper Lig 7. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de beşinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 7. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 7. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 6 5 1 0 15 2 13 16 2.FENERBAHÇE A.Ş. 6 4 2 0 10 5 5 14 3.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 7 3 2 2 14 8 6 11 4.KASIMPAŞA A.Ş. 7 3 2 2 8 6 2 11 5.GALATASARAY A.Ş. 6 3 1 2 8 5 3 10 6.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 6 2 2 2 9 8 1 8 7.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 6 2 2 2 6 8 -2 8 8.YENİ MALATYASPOR 6 2 2 2 6 9 -3 8 9.GÖZTEPE A.Ş. 6 1 4 1 10 7 3 7 10.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 6 2 1 3 7 7 0 7 11.BEŞİKTAŞ A.Ş. 5 2 1 2 8 9 -1 7 12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 6 1 4 1 8 9 -1 7 13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 5 2 1 2 5 6 -1 7 14.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 6 2 1 3 8 11 -3 7 15.ATAKAŞ HATAYSPOR 4 2 1 1 3 6 -3 7 16.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 5 1 3 1 5 3 2 6 17.HES KABLO KAYSERİSPOR 5 2 0 3 4 8 -4 6 18.TRABZONSPOR A.Ş. 7 1 2 4 9 14 -5 5 19.YUKATEL DENİZLİSPOR 6 1 2 3 5 10 -5 5 20.GENÇLERBİRLİĞİ 5 1 1 3 3 6 -3 4 21.MKE ANKARAGÜCÜ 4 0 1 3 4 8 -4 1

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ