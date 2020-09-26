Spor Toto Süper Lig 3. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de üçüncü hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 3. hafta ffikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 3. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 3 2 1 0 7 2 5 7 2.ATAKAŞ HATAYSPOR 3 2 1 0 3 0 3 7 3.GALATASARAY A.Ş. 2 2 0 0 5 1 4 6 4.AYTEMİZ ALANYASPOR 2 2 0 0 4 0 4 6 5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 3 2 0 1 6 4 2 6 6.GÖZTEPE A.Ş. 3 1 2 0 8 4 4 5 7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 1 1 0 4 2 2 4 8.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 2 1 1 0 3 1 2 4 9.FENERBAHÇE A.Ş. 2 1 1 0 2 1 1 4 10.TRABZONSPOR A.Ş. 3 1 1 1 4 4 0 4 11.KASIMPAŞA A.Ş. 3 1 0 2 2 2 0 3 12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 1 0 1 2 3 -1 3 13.HES KABLO KAYSERİSPOR 3 1 0 2 2 5 -3 3 14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 3 0 2 1 5 7 -2 2 15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1 0 1 0 0 0 0 1 16.GENÇLERBİRLİĞİ 2 0 1 1 0 2 -2 1 17.YUKATEL DENİZLİSPOR 2 0 1 1 1 5 -4 1 18.YENİ MALATYASPOR 3 0 1 2 2 7 -5 1 19.MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 0 1 1 2 -1 0 20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2 0 0 2 1 4 -3 0 21.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 0 0 3 0 6 -6 0

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ