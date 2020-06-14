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Süper Lig puan durumu 2020! Spor Toto Süper Lig 27. hafta maç sonuçları ve fikstürü

Süper Lig puan durumu 27. hafta oynanacak maçlar öncesi sporseverler tarafından araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ligler uzun bir süre ertelenmişti. Haftanın açılış maçlarında Göztepe evinde Trabzonspor'u, Fenerbahçe ise Kayserispor'u konuk etti. Gecenin maçında ise Galatasaray Rize deplasmanında 3 puanlık kayıp yaşadı. İşte, Spor Toto Süper Lig 27. hafta fikstürü ve puan durumu...

14.06.2020 - 23:37 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig puan durumu 2020

Spor Toto Süper Lig 27. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin kaldığı yerden devam ettiği Süper Lig'de bu hafta şampiyonluk yolunda kritik maçlar oynandı. İşte, Spor Toto Süper Lig 27. hafta fikstürü ve puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 27. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR A.Ş.27168362293356
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK27168352252756
3.GALATASARAY A.Ş.27148544222250
4.DEMİR GRUP SİVASSPOR26147547291849
5.BEŞİKTAŞ A.Ş.2713594134744
6.AYTEMİZ ALANYASPOR27127844271743
7.FENERBAHÇE A.Ş.27127848351343
8.GÖZTEPE A.Ş.27107103233-137
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2789103742-533
10.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2789103144-1333
11.YUKATEL DENİZLİSPOR2687112634-831
12.GENÇLERBİRLİĞİ2787123545-1031
13.KASIMPAŞA A.Ş.2785144051-1129
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2784152844-1628
15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR27511112235-1326
16.BTC TURK YENİ MALATYASPOR2767143942-325
17.MKE ANKARAGÜCÜ2759132446-2224
18.HES KABLO KAYSERİSPOR2757152964-3522

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

12.06.202021:00GÖZTEPE A.Ş.1 - 3TRABZONSPOR A.Ş.

12.06.202021:00FENERBAHÇE A.Ş.2 - 1HES KABLO KAYSERİSPOR

13.06.202018:30MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2 - 0AYTEMİZ ALANYASPOR

13.06.202021:00BEŞİKTAŞ A.Ş.1 - 2FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

13.06.202021:00BTC TURK YENİ MALATYASPOR1 - 2KASIMPAŞA A.Ş.

14.06.202018:30GENÇLERBİRLİĞİ2 - 1İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

14.06.202021:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2 - 0GALATASARAY A.Ş.

14.06.202021:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.1 - 1MKE ANKARAGÜCÜ

15.06.202021:00DEMİR GRUP SİVASSPOR-YUKATEL DENİZLİSPOR
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