Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerFutbol

Süper Lig puan durumu 2020! Spor Toto Süper Lig 27. hafta maç sonuçları ve fikstürü

Süper Lig puan durumu 27. hafta oynanacak maçlar öncesi sporseverler tarafından araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ligler uzun bir süre ertelenmişti. Süper Lig'de son 8 haftada oynanacak maçlar için geri sayım başladı. Bu akşam Göztepe evinde Trabzonspor'u, Fenerbahçe ise Kayserispor'u konuk edecek. İşte, Spor Toto Süper Lig 27. hafta fikstürü ve puan durumu...

12.06.2020 - 15:10 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig puan durumu 2020

Spor Toto Süper Lig 27. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin kaldığı yerden devam ettiği Süper Lig'de bu akşam iki kritik maç oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 27. hafta fikstürü ve puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR A.Ş.26158359283153
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK26158350252553
3.GALATASARAY A.Ş.26148444202450
4.DEMİR GRUP SİVASSPOR26147547291849
5.BEŞİKTAŞ A.Ş.2613584032844
6.AYTEMİZ ALANYASPOR26127744251943
7.FENERBAHÇE A.Ş.26117846341240
8.GÖZTEPE A.Ş.2610793130137
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2688103641-532
10.YUKATEL DENİZLİSPOR2687112634-831
11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2679102943-1430
12.GENÇLERBİRLİĞİ2677123344-1128
13.KASIMPAŞA A.Ş.2675143850-1226
14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR26511102133-1226
15.BTC TURK YENİ MALATYASPOR2667133840-225
16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2674152644-1825
17.MKE ANKARAGÜCÜ2658132345-2223
18.HES KABLO KAYSERİSPOR2657142862-3422

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

12.06.202021:00GÖZTEPE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş.

12.06.202021:00FENERBAHÇE A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR

13.06.202018:30MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-AYTEMİZ ALANYASPOR

13.06.202021:00BEŞİKTAŞ A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

13.06.202021:00BTC TURK YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş.

14.06.202018:30GENÇLERBİRLİĞİ-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

14.06.202021:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş.

14.06.202021:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ

15.06.202021:00DEMİR GRUP SİVASSPOR-YUKATEL DENİZLİSPOR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Hagi mi, Alex mi? Dev anket sonuçlandı
Hagi mi, Alex mi? Dev anket sonuçlandı
Ebru Polat'tan bomba evlilik kararı!
Ebru Polat'tan bomba evlilik kararı!
Bir deri bir kemik kaldı
Bir deri bir kemik kaldı
Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü
Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü
Başlıyor! İşte son durum
Başlıyor! İşte son durum
Süper Lig'de son durum!
Süper Lig'de son durum!
Süper Lig'de son durum!
Süper Lig'de son durum!
Bu toprakların kültürü
Bu toprakların kültürü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X