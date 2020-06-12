Spor Toto Süper Lig 27. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin kaldığı yerden devam ettiği Süper Lig'de bu akşam iki kritik maç oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 27. hafta fikstürü ve puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 26 15 8 3 59 28 31 53 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 26 15 8 3 50 25 25 53 3.GALATASARAY A.Ş. 26 14 8 4 44 20 24 50 4.DEMİR GRUP SİVASSPOR 26 14 7 5 47 29 18 49 5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 26 13 5 8 40 32 8 44 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 26 12 7 7 44 25 19 43 7.FENERBAHÇE A.Ş. 26 11 7 8 46 34 12 40 8.GÖZTEPE A.Ş. 26 10 7 9 31 30 1 37 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 26 8 8 10 36 41 -5 32 10.YUKATEL DENİZLİSPOR 26 8 7 11 26 34 -8 31 11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 26 7 9 10 29 43 -14 30 12.GENÇLERBİRLİĞİ 26 7 7 12 33 44 -11 28 13.KASIMPAŞA A.Ş. 26 7 5 14 38 50 -12 26 14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 26 5 11 10 21 33 -12 26 15.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 26 6 7 13 38 40 -2 25 16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 26 7 4 15 26 44 -18 25 17.MKE ANKARAGÜCÜ 26 5 8 13 23 45 -22 23 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 26 5 7 14 28 62 -34 22

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ