14 MART 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerFutbol

Süper Lig puan durumu 2020! Spor Toto Süper Lig 26. hafta maç sonuçları ve fikstürü

Süper Lig puan durumu 26. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig 2019 - 2020 sezonu 26. hafta oynanan maçlarda Kasımpaşa Göztepe'yi evinde 2-0 geçerken, zirve yarışı sürdüren Alanyaspor Gaziantep'i 1-0 yenerek zirveye tutundu. Bu akşam oynanan maçta ise Fenerbahçe Konyaspor deplasmanında 1-0'lık skorla darbe aldı. İşte, Spor Toto Süper Lig 26. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...

14.03.2020 - 22:07 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig puan durumu 2020

Spor Toto Süper Lig 26. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe Konyaspor deplasmanından 1-0 yenik ayrılarak bir yara daha aldı. İşte, Spor Toto Süper Lig 26. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 26. HAFTA PUAN DURUMU

 OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR A.Ş.25157358273152
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK25157349242552
3.GALATASARAY A.Ş.25147444202449
4.DEMİR GRUP SİVASSPOR25147447281949
5.AYTEMİZ ALANYASPOR26127744251943
6.BEŞİKTAŞ A.Ş.2513484032843
7.FENERBAHÇE A.Ş.26117846341240
8.GÖZTEPE A.Ş.259792930-134
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2688103641-532
10.YUKATEL DENİZLİSPOR2687112634-831
11.GENÇLERBİRLİĞİ2677123344-1128
12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2569102843-1527
13.KASIMPAŞA A.Ş.2675143850-1226
14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR26511102133-1226
15.BTC TURK YENİ MALATYASPOR2567123738-125
16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2574142642-1625
17.MKE ANKARAGÜCÜ2658132345-2223
18.HES KABLO KAYSERİSPOR2547142661-3519

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

13.03.2020 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ2 - 1ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 

 

13.03.2020 20:00 KASIMPAŞA A.Ş.2 - 0GÖZTEPE A.Ş. 

 

14.03.2020 14:00 YUKATEL DENİZLİSPOR1 - 0GENÇLERBİRLİĞİ 

 

14.03.2020 17:00 AYTEMİZ ALANYASPOR1 - 0GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 

 

14.03.2020 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR1 - 0FENERBAHÇE A.Ş. 

 

15.03.2020 13:30 HES KABLO KAYSERİSPOR-BTC TURK YENİ MALATYASPOR 

 

15.03.2020 16:00 TRABZONSPOR A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 

 

15.03.2020 19:00 GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. 

 

16.03.2020 20:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR 
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Milli sporcumuz karantina altında
Milli sporcumuz karantina altında
Sosyal medya bunu konuşuyor... İtalya'da direniş şarkısı!
Sosyal medya bunu konuşuyor... İtalya'da direniş şarkısı!
Bağdat'tan kalkan uçak Ankara'ya zorunlu iniş yaptı!
Bağdat'tan kalkan uçak Ankara'ya zorunlu iniş yaptı!
Koronavirüsten ölen bir kişinin akciğer görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen bir kişinin akciğer görüntüleri ortaya çıktı
Süper Lig 22. hafta puan durumu 2020
Süper Lig 22. hafta puan durumu 2020
20. hafta nefesleri kesti!
20. hafta nefesleri kesti!
Süper Lig 19. hafta puan durumu 2020
Süper Lig 19. hafta puan durumu 2020
Süper Lig 18. hafta puan durumu 20 Ocak
Süper Lig 18. hafta puan durumu 20 Ocak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X