Spor Toto Süper Lig 26. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe Konyaspor deplasmanından 1-0 yenik ayrılarak bir yara daha aldı. İşte, Spor Toto Süper Lig 26. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 26. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 25 15 7 3 58 27 31 52 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 25 15 7 3 49 24 25 52 3.GALATASARAY A.Ş. 25 14 7 4 44 20 24 49 4.DEMİR GRUP SİVASSPOR 25 14 7 4 47 28 19 49 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 26 12 7 7 44 25 19 43 6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 25 13 4 8 40 32 8 43 7.FENERBAHÇE A.Ş. 26 11 7 8 46 34 12 40 8.GÖZTEPE A.Ş. 25 9 7 9 29 30 -1 34 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 26 8 8 10 36 41 -5 32 10.YUKATEL DENİZLİSPOR 26 8 7 11 26 34 -8 31 11.GENÇLERBİRLİĞİ 26 7 7 12 33 44 -11 28 12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 25 6 9 10 28 43 -15 27 13.KASIMPAŞA A.Ş. 26 7 5 14 38 50 -12 26 14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 26 5 11 10 21 33 -12 26 15.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 25 6 7 12 37 38 -1 25 16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 25 7 4 14 26 42 -16 25 17.MKE ANKARAGÜCÜ 26 5 8 13 23 45 -22 23 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 25 4 7 14 26 61 -35 19

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ